Politiet avslutter søk etter antatt omkommet

29. november kantret en oppdrettsbåt hos Lovundlaks, og en 32 år gammel mann ansatt i firmaet har vært savnet siden.

Nordland politidistrikt ved politimesteren besluttet madnag å avsluttet søket etter den antatt omkomne personen.

Det var to personer om bord i båten da den kantret. De to skal ha vært på jobb, på vei tilbake til land da ulykken skjedde, trolig nordøst av Solværøyan. HRS koordinerte en redningsaksjon der en person ble hentet opp i live og sendt til sykehus for ivaretagelse. Den andre personen som var om bord har ikke blitt funnet, etter omfattende leting på sjøen og på land.

- Det har vært gjort sonar-søk på havbunnen og strandsøk i området. Det har i hele perioden vært gjennomført en rekke søk etter den savnede – sist i helgen – et strandsøk i samarbeid med Røde Kors, oppsummerer Hege Viken, leder for Rana politistasjonsdistrikt.

