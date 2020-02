Biogass-initiativtakere i Brønnøy ser ikke samarbeidsmuligheter med Sømna

Nyheter

Sømna-Biogass gårdsdrift SA er stiftet Over 40 møtte på stiftelsesmøte, og 38 har tegnet andeler i det nye selskapet.

Audhild Bang Rande er prosjektleder for biogassinitiativet i Sømna. Hun sier hun tok kontakt med Brønnøy Næringsforum i fjor høst for å sjekke mulighetene for et samarbeid.