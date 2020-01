Avinor har tekniske problemer

Nyheter

Kl. 11.55 melder Avinor at all flytrafikk nord for Røros er stanset på grunn av tekniske problemer, opplyser Avinor.

– Fly som er i luften, får lande på den flyplassen de skal til, men ingen fly får ta av nord for Røros, opplyser kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til NTB.

Feilen oppsto i 11.30-tiden onsdag. Avinor har ikke funnet årsaken til problemene.

– Vi jobber med å finne ut hva dette skyldes, sier Løksa.

Flytrafikken for Brønnøysund lufthavn viser like etter kl. 12 at ankomsten fra Trondheim kl. 13.10 har forventet ankomst kl. 13.49.