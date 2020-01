Avinor hadde tekniske problemer

Nyheter

Oppdatering: Avinor bekrefter klokken 13.32 overfor VG at flyproblemene er løst. Det vil bli flere forsinkelser før flytrafikken går som normalt igjen.

Teknisk feil

Det var kl. 11.55 onsdag at Avinor meldte at all flytrafikk nord for Røros var stanset på grunn av tekniske problemer.

– Fly som er i luften, får lande på den flyplassen de skal til, men ingen fly får ta av nord for Røros, opplyste kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til NTB.

Feilen oppsto i 11.30-tiden. Løksa sa til VG at det var det tekniske systemet som flygelederne bruker for å kontrollere luftrommet i Nord-Norge som var nede.

Ambulansefly på bakken

Ifølge Altaposten var også ambulanseflyene i nord satt på bakken.

– Så vidt jeg vet kan de fly visuelt, det vil si at de kan fly når de har sikt. Men det er legene ved AMK UNN og flykoordineringssentralen her som bestemmer hvilke fly som skal fly hvor, sa kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten HF til avisen.

– Alle ambulansefly står på lik linje med den øvrige flyflåta. Vi kan utføre enkelte korte oppdrag med spesialtillatelse dersom det er visuell sikt. Og heldigvis har vi været med oss så langt. Hittil har ikke dette fått alvorlige konsekvenser. Noen oppdrag er overført fra fly til helikopter, supplerte kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll ved UNN til Altaposten.