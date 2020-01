Dette sier Rana-ordføreren og de tolv kommunene sør for Korgfjellet om sykehusvalget

Nyheter

- I dag er vi lettet og fornøyde over at enhver tvil om fremtiden til sykehuset i Mo i Rana er ryddet av veien. Vi vil rette en stor takk til de sykehusansatte og til alle som har engasjert seg og stilt opp for sykehuset vårt. Deres stemme har blitt hørt, sier Waage og Sollie i en pressemelding.