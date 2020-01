Værstasjonene i Vevelstad og Bindal har hatt sin våteste måned

Nyheter

Flere nedbørsrekorder i Nordland er allerede slått. Nå er det sendt ut farevarsel for enda mer av det samme.

– Vi er i toppsjiktet av hva vi har målt av nedbør de siste 100 årene, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til NRK Nordland. Årsaken er en rad av lavtrykk som har kommet inn fra Atlanterhavet.

– At en rekke værstasjoner allerede har nedbørsrekord for januar, viser at det har vært ekstremt vått, sier Wahl som venter at flere nedbørrekorder vil ryke i helga.

Ifølge NRK Nordland har værstasjoner i Hattfjelldal, Vevelstad, Bindal, Mo i Rana, Bodø og på Tjøtta alle hatt sin våteste måned siden målingene startet. For Hattfjelldal sin del var det i 1895.

Også i Trøndelag er flere nedbørsrekorder slått. Men det har ikke bare vært vått. Det har også vært mildt, registrerer NRK Nordland.

På Skrova Fyr er det satt varmerekord med 3,1 grad for januar måned. Det er det varmeste siden målingene startet der i 1931. Også på Myken på Helgelandskysten har de satt varmerekord og sist uke fant elever ved Nygårdsjøen i Gildeskål hestehov.

Vårtegn i januar Hestehoven titter fram og pollensesongen er allerede i gang.