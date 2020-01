Nyheter

Tirsdag kveld kjørte et vogntog av veien like nord for Trofors. Det har tatt tid å få tak i en mobilkran, derfor skal ikke vogntoget berges før natt til fredag, skriver Helgelendingen.

Fra midnatt til fredag kl. 06.00 blir E6 helt stengt nord for Trofors.

- Vi anbefaler omkjøring via Villmarksveien for personbiler og Hemavan/Tärnaby, sier trafikkoperatør hos Veitrafikksentralen Håvard Langmo til avisen.