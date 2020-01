2020-takstene for Vega: Hurtigbåt 20 prosent dyrere, ferje 7 prosent opp

Nyheter

I 2019 kostet det 196 kroner for en personbil under seks meter med fører med ferja fra Horn til Igerøy og 133 kroner for en voksen fra Brønnøysund til Vega med hurtigbåt. Fylket innførte fra 1. januar nye takster der ferjebilletten ble økt til 285 kroner og hurtigbåtbilletten til 161 kroner.