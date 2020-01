Bilfolket la ut video fra «Brånnjeshunn»

Nyheter

Fredag omtalte BAnett at en gruppe som kaller seg Team Galag har en «Snow Tour» som passerte Brønnøysund. Turen startet i Stockholm tidligere denne måneden, og la inn overnatting på Thon i Brønnøysund natt til lørdag. Lørdag gikk ferden videre til Tjøtta via ferjesambandene, med endestasjon for dagen på Mo i Rana.

Endelig endestasjon for touren skal være Arvidsjaur i Sverige. Arvidsjaur er kjent for å huse prøve og testkjøring av nye biler på snøføre.

En av deltakerne, en YouTube-profil ved navn Sam som har en kanal ved navn «Seen Through Glass» har lagt ut en video som blant annet er tatt opp i Brønnøysund - eller «Brånnjeshunn» som han selv sier.

Under er en video fra Team Galag filmet med drone da de kjørte i land på Tjøtta.