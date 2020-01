Vorland Kjørte rundt på Helgeland, så snudde han om sykehussaken

Nyheter

Lars Vorland (70) gikk forrige uke av som administrerende direktør i Helse nord etter 16 år. Da gikk av ved midnatt natt til mandag tok hanifølge et intervju i Avisa Nordland et glass konjakk - samtidig som de han har jobbet tettest med.

En av grunnene til at han ble sittende så lenge er etter eget utsagn til AN at han ville gjøre seg ferdig med Helgelandssykehuset.

Når AN spør om hvilken sak han har tvilt mest i er svaret klart:

– Helgelandssykehuset. Der skiftet jeg mening etter å ha lest meg opp og studert demografien. Etter å ha sett på alderssammensetning og geografi, landet jeg på to sykehus. Gamle folk vil ikke reise så langt.

Han kjørte rundt på Helgeland underveis i prosessen og fikk erfaring med kronglete veier. Det endte nesten ille, skrive AN.

Minst fornøyd er han med at det har tatt så lang tid å få luftambulansen opp å gå.