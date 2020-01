Kreftkirurgi starter opp igjen i Sandnessjøen

Nyheter

Det kommer frem i en pressemelding fra Helgelandssykehuset klokken 19 fredag kveld.

Oppstarten i operasjonsvirksomheten av tykktarmskreft i Sandnessjøen er konklusjonen fra en faggruppe som består av ressurspersoner fra Helse nord, det kirurgiske miljøet i Sandnessjøen, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset.

Ifølge pressemeldingen har faggruppen undersøkt pasientjournaler fra 2016-19. På bakgrunn av denne gjennomgangen er den midlertidige stansingen opphevet, fordi gruppens medlemmer ikke finner grunn til uro hva angår kvalitet eller pasientsikkerhet.

Har full tiltro

– Jeg er glad for beslutningen som faggruppen har kommet frem til. Jeg har full tiltro til kirurger og helsepersonell i Sandnessjøen og jeg er lettet over konklusjonen som nå foreligger og for at operasjonsvirksomheten kan starte opp igjen, sier Hulda Gunnlaugsdóttir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset i pressemeldingen.

Gunnlaugsdóttir vil ifølge pressemeldingen ikke svare på spørsmål fra pressen før over helga.

Beslutningen om å midlertidig stenge operasjonsvirksomheten ble tatt på bakgrunn av tall fra Kreftregisteret og faglige råd fra medisinskfaglige rådgivere, heter det i pressemeldingen.

At avgjørelsen kom etter at disse tallene ble delt i et facebook-innlegg, og siden Gunnlaugsdóttir har uttalt at det var en sammenheng mellom dette og stengingen, har imidlertid skapt en del reaksjoner.

– Denne beslutningen handlet om pasientsikkerhet. Hensynet til pasientene kommer alltid først. Jeg ser imidlertid at prosessen fram til beslutningen ble tatt, og formidlingen av denne, burde vært håndtert annerledes og bedre av meg. Det beklager jeg. Jeg skulle brukt bedre tid på dialogen med fagpersonene som var involvert, før beslutningen ble tatt, sier Gunnlaugsdóttir.

Kvalitetsarbeid

Ifølge pressemeldingen har det vært et systematisk forbedringsarbeid på dette området siden 2017 og tall viser at resultatene har bedret seg de senere årene.

– Sammen skal vi fortsette det gode kvalitetsarbeidet og bygge videre på dette for å sikre pasientsikkerheten ved Helgelandssykehuset, sier Gunnlaugsdóttir.

I arbeidet som er gjort er det utarbeidet faglige tiltak som skal iverksettes knyttet til videre kvalitetsarbeid med tarmkreftkirurgi i Helgelandssyklehuset:

Fortsette det gode kvalitetsarbeidet

Utvikle samarbeid gjennom MDT-møter og nettverksarbeid

Kontinuerlig vurdering av indikasjon for operasjoner og kriterier for seleksjon av hvilke pasienter som opereres på hvilket nivå

Gjennomgang av journaler for pasienter operert for tykktarmskreft i hele Helgelandssykehuset

Kvalitetssikre innrapportering til kvalitetsregistre

I tillegg er det etablert en arbeidsmiljøgruppe består av fire foretakstillitsvalgte, foretaksverneombud og vara foretaksverneombud, og fire fra foretaksledelsen. De hadde sitte første møte i dag. Det skal opprettes god dialog med alle ledere i Helgelandssykehuset og gjennomføres møter med ledere på alle enheter i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen, heter det i meldingen.

