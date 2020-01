Fuglevoktere bekymret for verdensarvområdets fremtid

Nyheter

Fuglevokterne på Lånan mener det haster med å gjennomføre endringer og gjennomføre tiltak. Det framgår av et brev Erik Nordum har skrevet på vegne av Utværet Lånan AS og fuglevokterne i Lånan. De mener det er behov for en helt annen offentlig innsats dersom Lånan skal være besøkssted og dersom ærfugltradisjonen som ligger til grunn for Vegaøyenes verdensarvstatus, skal holdes i hevd.