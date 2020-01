Uten dekning siden torsdag: - Føler oss litt hjelpeløse

Nyheter

Torsdag morgen slo lynet ut mobilmasten på Gråfjellet i Velfjord. Senderen sørger for mobil- og internettdekning i området, og er ekteparet Skogmos eneste mulig for kommunikasjon digitalt. Med to barn i huset, samt de driver gårdsbruk, blir både sikkerhet og viktige oppgaver i jobben utfordrende.