Aarstrand har lagt til rette for fisketurister med sengeplasser, utleie av båter fileteringsrom og fryseri gjennom sin bedrift Velfjordferie i 19 år.

– Forslaget er en katastrofe. Dette er et «være eller ikke være» for oss.

– Det er nærmest en henrettelse av næringen, sier Aarstrand, sier Sigmund Aarstrand til Nettavisen.

De siste årene har denne næringen slitt med omdømmet etter fisketurister har blitt av tollere for å ha overskredet kvoten og for sløsing av ressurser.

Fiskeriminister Harald Nesvik har bebudet et oppgjør med dette og lanserte flere forslag for å få bukt med probemet.

Et av forslagene, som har blitt sendt på høring, er at turistene kun får ta med hel fisk (sløyd og hodekappet, journ. anm) ut av landet - og ikke bare filetene, slik som dagens regelverk tillater.

– Fiskeriministerens forslag betyr i praksis en halvering av kvoten. Forslaget i seg selv koster meg allerede flere hundretusener i omsetning. Turistene følger godt med, og forslaget er godt kjent i Tyskland allerede, sier Aarstrand.

Han understreker at han forstår at næringen har problemer med smugling, men føler seg urettferdig rammet av forslaget fra fiskeriministeren. Han ser ikke ikke lyst på situasjonen, og sier det går mot avvikling av bedriften, som får tre fjerdedeler av omsetningen på to millioner kroner fra fisketuristene.

– Vi må minst ned til minimumsdrift, selge mange båter og forsøke å få til langtidsutleie av leilighetene som turistene disponerer i dag. Men det blir ikke enkelt, sier Aarstrand.