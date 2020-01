Helse nord-direktøren har hatt første arbeidsdag

Nyheter

Helse nord har i dag fått ny administrerende direktør. Cecilie Daae beskriver seg selv slik i en pressemelding fra regionhelseforetaket.

– Så langt det er mulig er jeg vennlig. Jeg er tydelig, ryddig og ærlig, og mener å ha god humoristisk sans. Jeg har alltid hatt gode og ærlige ledere og medarbeidere rundt meg, og det er jeg helt avhengig av. De må gi meg tilbakemeldinger når de føler at ting ikke går i riktig retning, og jeg vil ikke ha noen ledere som aldri gjør feil. Det betyr at de er risikoaverse, og det kan man ikke være som leder. Vi må gi hverandre ærlige tilbakemeldinger, og gjerne også de gode. Det er veldig viktig med ros også. Jeg er en type som har mye fremdrift i meg. Det betyr også at jeg noen ganger kan bli litt utålmodig, og gå litt for fort frem og glemme å ha med meg laget. Da er det viktig at det finnes folk rundt meg som forteller meg dette. Det er rom for å si det til meg. Jeg har stor arbeidskapasitet, og er ikke redd for åpne og direkte tilbakemeldinger, sier hun i meldingen.