Bekymret for egen næring

Men skadene på veien utgjør en fare for næringsvirksomheten. Hele torsdag øste regnet ned, og etter nærmere 90 mm tok en bekk overfor Sausveien en ny lei. Med stor kraft gikk den rett over grusveien og startet å grave. Grunneier Terje Henriksen oppdaget hva som var i ferd med å skje, og sent på kvelden lyktes han å grave en stikkgrøft på tvers på jordet overfor. Uten dette ville nok veien sett verre ut en det den gjør fredag morgen.

Usikker på melkelevering

Gårdbruker Christer Saus er bekymret for om morgensdagens melkebil vil klare å forsere det skadete området.

- Å måtte tømme ut melken betyr store tap. Det er viktig at kommunen foretar seg noe raskt med veien her. Lørdag er det henting, og da må det være en midlertidig løsning, mener han.

Det er også mange fritidsboliger som er avhengig av veien opp til Sausheia.

- Utbedring må til

Tømmerbileier Bjørn Saus er avhengig av å komme over det skadete området med sine tømmerbiler. Likeså er de avhengig av å bruke hele veibredden for å komme over Sausbrua med tømmerbil og henger. Han mener det nå er på høy tid at veieier kommunen gjør noe.

- Vi er avhengig av å få hjem bilene for ettersyn og service. Slik det er nå kan vi ikke kjøre over. Det er ikke rare investeringen som må gjøres for å få en bedre vei her, mener Saus.

Grøft og rør

Han viser til at det ikke er laget verken veigrøft langs etter, eller stikkrør gjennom, veien her. Dermed skylles veigrus rett i Sauselva ved enhver flom. Likeså er en gammel ferist fyllt tett med grus. Dermed kan ikke flomvannet rene gjennom denne, noe som ville avhjulpet mye, ifølge de to.

De har kontaktet kommune og bedt om hasteutbedring.

Bjørn Saus mener også det er enkelt å gjøre veien bedre.

- Kommunen må ta med seg en gravemaskin innover, grave en grøft samt sette ned et godt dimensjonert rør gjennom veien. Deretter grov pukk over, før grus påkjøres. Da har vi trygg vei her i lang tid, slår han fast.