Nyheter

Torsdag kveld rundt klokken 22.25 får BAnett flere tips om strømbrudd: På Vega og fra Brønnøysundbrua og utover.

Her finner du Helgeland Krafts nye oversiktskart over pågående strømstanser. Ifølge kartet er alle abonnenter på Vega uten strøm kl. 22.40. Vest for Brønnøysundbrua skal strømmen ha kommet raskt tilbake igjen hos enkelte abonnenter.