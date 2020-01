Helikopter fra Heidrun-feltet deltar i leteaksjon

Nyheter

Båten, et Malta-registrert bulk-fartøy på vei fra Russland til Romania, meldte fra til Hovedredningssentralen at to av mannskapet hadde havnet i sjøen.

Helikopter og fly

— De to skal være iført ordinære arbeidsklær med oransje farge, har vi fått opplyst, får Helgelands Blad opplyst hos Hovedredningssentralen.

Redningshelikopteret fra Heidrun-feltet har gått ut i leteområdet, som skal være rundt 180 nautiske mil vest av Sandnessjøen.

Et Sea King redningshelikopter fra base på Ørlandet har også gått ut, får Helgelands Blad opplyst.

Et Orion overvåkingsfly fra Andøya er også satt inn i søket.

Høye bølger

På Norne-feltet, som ligger vel 110 nautiske mil vest av Sandnessjøen, blåste det ved 14-tida opp i 60 knop vind i kastene (storm/sterk storm), med bølgehøyde på 6-9 meter.

Ifølge det HRS har fått opplyst, skal de to verken ha redningsvest eller redningsdrakt – kun ordinære arbeidsklær.

– Dette er et stort fraktefartøy på 186 meter, og det er veldig dårlig vær og vanskelig å manøvrere et så stort og tungt fartøy, så det er krevende forhold der ute, sier redningsleder Rune Danielsen til NTB.

– Mannskapet kastet ut bøyer, men det er usikkert om de to har nådd dem, sier Thor Thorkildsen ved Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge til VG.