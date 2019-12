Meteorologene varsler kraftige vindkast første nyttårsdag

Nyheter

Det har vært mye vær på tampen av 2019, og fra tirsdag kveld til fredag morgen er det ventet mye nedbør på Helgeland. Lokalt kan det komme over 150-200 millimeter i løpet av en 48 til 60 timers periode. I tilknytning til dette er det meldt fare for jordskred og snøskred.

Kraftige vindkast

Det er også sendt ut kulingvarsel for nyttårsaften, men vinden skal minke sent om ettermiddagen.

Nyttårsaften kommer Meteorologisk insitututt med et nytt varsel for Helgeland, Salten og Saltfjellet: Om kvelden 1. nyttårsdag varsles sørvest og vest liten storm 22 m/s, med vindkast på 30-35 m/s. Minkende vind natt til torsdag.

Utfordrende

Varslingsnivået er gult, som indikerer en utfordrende situasjon, og konsekvensene beskrives slik:

- Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Meteorologenes råd er at man sikrer løse gjenstander, unngår unødvendig ferdsel på utsatte steder samt følger råd og sjekker status fra transportaktører, i tillegg til å sjekke veimeldinger.

