Politiet sprenger gjenstand funnet i Steinkjer-bolig

Nyheter

Politiet i Nord-Trøndelag informerer på twitter om at det blir en kontrollert detonasjon i Steinkjersområdet, som muligens kan høres. Politiet legger til at dette ikke er farlig.

Bombegruppe rekvirert

I forbindelse med ransaking av en leilighet i et boligkompleks i går kveld, kom politiet over en mistenkelig gjenstand. "Bombegruppa fra Oslo er underveis for å bistå politiet i Trøndelag med å undersøke denne gjenstanden. 1 mann er pågrepet i saken, meldte politiet tidligere i dag.

Undersøkte funnet i dag

I dag har bombegruppa undersøkt funnet.

"Bombegruppa er på plass og går inn i leiligheten for å undersøke gjenstanden. Ifb med dette er 2 naboleiligheter i boligkomplekset evakuert av sikkerhetsmessige grunner, det er en beboer i hver leilighet", twitrer politiet.

I 15.30-tiden kom meldingen om at politiet vil foreta en kontrollert detonasjon.