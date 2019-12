Brannvarsler berget familie på tre i Dalbotn

Nyheter

En brannvarsler og snarrådig innsats fra huseier selv, berget trolig familien på tre i Dalbotn.

- Vi hadde utrykning litt før seks i morges. Hele mannskapet 11 stykker var på. Det var trippelutrykning med brann, ambulanse og politi tilstede. Vi må takke en røykvarlser for at det gikk bra, sier etatsleder for teknisk og eiendom i Sømna, Nils Ivar Sund.

I likhet med operasjonsleder Tommy Beck ved politiet i Nordland, er nattens hendelse nok en påminnelse om hvor viktig det er å ha røykvarslere i huset som fungerer. En brannvarsler som ulte skal ha vekket familien på tre av nattesøvnen.

-De våknet av alarmen , og oppdaget røyk i boligen. I stua var det åpne flammer som de har brukt et brannslukkingsapparat- et pulverapparat for å slukke, sier Beck. For brannmannskapene som ankom stedet, var det dermed ikke mer brann å slukke. Huseier klarte selv å slå ned branntilløpet.

-Det er særdeles viktig at det var røykvarsler, ellers kunne dette gått riktig ille. Nå har han greid å slukke sjøl. Det var åpne flammer, men han har slått det ned med pulverapparat. All ære til huseieren for at dette gikk bra, sier Sund som kontrollerte boligen.

- Vi gikk over for å kontrollere at det ikke var andre ulmebranner i eneboligen, noe vi ikke kunne finne. Nå er det endel materielle skader i boligen etter brann og bruk av pulverapparat, så det blir nok en forsikringssak, sier Sund.

Tre personer er bragt til legevakt i Brønnøy, da de har vært utsatt for røyk, melder politiet i Nordland. Dette etter branntilløp i bolig i Sømna. Brannen er slukket og det drives utlufting av bygget.

Politiet har registrert utrykning av nødetatene etter melding om branntilløp i bolig litt før seks i dag. Samt at alle beboerne på det tidspunktet har kommet seg ut.