Sør-Helgeland hadde to av årets beste bortforklaringer

Tradisjonen tro har Aftenposten igjen kåret årets bortforklaringer. I A-magasinets liste fra fredag er Sør-Helgeland representert med to av avisens ti utvalgte bortforklaringer.

Rektor beklaget

På fjerdeplass omtales saken om at elevene ved Brønnøysund videregående skole fikk beskjed om å ikke bue på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Aftenposten tar med rektor Sylvi Halseths kommentarer til saken:

- Jeg ser at deler av meldinga er klart uheldig. Spesielt siste del der det står at Vedum er vår støttespiller. Det er opp til hver enkelt elev og andre å avgjøre hvem som er støttespillere eller ikke, sa hun til NRK. Og:

- Jeg må beklage så mye hvis meldinga oppleves som politisk sensur. Det var overhodet ikke hensikten. Det er opp til den enkelte elev å ha sin formening om politikk.

Strandryddere på andreplass

Neste Sør-Helgeland-innslag er helt oppe på andreplass, hvor Aftenposten siterer BAnetts sak om strandrydderne som er politianmeldt for pengebruken.

Aftenposten gjengir styreleders forklaring på pengebruken, hvor det blant annet påpekes at det var fordyrende å drive strandrydding i to kommuner samtidig samt at alkohol kjøpt i Sverige, lutefisklag, Oktoberfest-pass til fire, snus og tobakk var "en påskjønnelse for noen få personer som brukte hver dag i én til 3,5 måneder for å rydde marint avfall sammen med meg".

Til slutt påpeker Aftenposten at styrelederen tok selvkrikk på et skjørt som ble innkjøpt.

"Skjørt er feil og skulle aldri ha vært betalt av foreningen.", het det i svaret til Miljødirektoratet.

På førsteplass på Afenpostens liste kom lederen av Advokatforeningens forsvarergruppe, som mente at NAV-skandalen skyldtes at advokatene får for dårlig betalt i trygdesaker.