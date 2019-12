En løsning for Barnetun?

Nyheter

Tomta har han eid siden 1998, men kommunen har hatt barnehagedrift der og en festeavtale. Nå er Brekk og kommunen blitt enige om at festeavtalen knyttet til de to parsellene utløper ved nyttår. Kommunen har frafalt kravet om at Brekk måtte ha reserve-barnehagetomt/-lokale til rådighet for kommunen.