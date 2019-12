Søren Nielsen saksøker og kommunen anmelder havnesjef og advokat

Nyheter

I et brev til havnesjef Sølvi Kristoffersen, Brønnøy Havn ved styreleder Leif Morten Slotvik, advokat Gunnar Nerdrum Aagaard i Advokatfirmaet Østgård og Brønnøy kommune ved rådmann Helge Thorsen gir høyesterettsadvokat Fred Gade hos Gade advokatfirma et varsel om søksmål på vegne av Søren Nielsen AS.