Torgnes går ut av styret i Helgelandssykehuset i protest

I et åpent brev til styreleder Renate Larsen i Helse nord-styret skriver Torgnes tirsdag at han har besluttet å trekke seg fra styret i Helgelandssykehuset HF med umiddelbar virkning.

- Bakgrunnen for dette er Helse nord sin håndtering av Helgelandssykehuset 2025, struktur og lokalisering, skriver Torgnes.

Ett sykehus

I brevet skriver Torgnes at han mener Helgelandssykehuset lojalt har fulgt opp mandatet de er gitt av Helse nord i sykehussaken - og at det er levert et omfattende beslutningsgrunnlag til Helse nord i saken. Han viser til at styret i Helgelandssykehuset tidligere har bedt Helse nord - med henvisning til faglige innspill og vurderinger - om å få avgrense oppdraget til kun å omfatte alternativer med ett stort akuttsykehus og inntil 3 DMS, uten at Helse nord har imøtekommet dette.

- Alle faglige tilrådninger, både internt og eksternt, har konkludert med en modell med ett stort akuttsykehus + DMS-løsninger. Dette både ut fra medisinskfaglige vurderinger, rekruttering og økonomi. Også de aller fleste høringsuttalelsene har anbefalt en slik løsning. Noen høringsuttalelser anbefalte en løsning med 2 likeverdige sykehus, men dette ble avvist av Stortinget i november i år, skriver Torgnes.

Han skriver at han la faglige tilrådninger og høringsuttalelsene som er kommet inn til grunn for sitt forslag i Helgelandssykehusets styremøte 28. november. Forslaget hans om ett stort akuttsykehus i Sandnessjøen og omegn og to DMS fikk flertall i styret, med 7 mot 4 stemmer.

Ikke tilfreds

Han er ikke tilfreds med hvordan Helse nord har behandlet dette så langt.

- Siden jeg kom inn i styret for Helgelandssykehuset i 2016 har Helgelandssykehuset 2025 hatt hovedfokus både for meg og de øvrige i styret, og det er lagt ned et omfattende og grundig arbeid fram til beslutningen ble tatt. Det er derfor med overraskelse jeg registrerer at det klare vedtaket fra styret i Helgelandssykehuset ikke er vurdert eller tatt hensyn til i saksframlegget til styret i Helse Nord, skriver Torgnes.

Han mener modellen Helse nord-direktør Lars Vorland har foreslått for sitt styre ikke vil gi et "framtidsrettet og styrket spesialisthelsetilbud på Helgeland".

- Tvert imot så frykter jeg at den vil føre til fortsatt uklarhet, opprivende lokaliseringskamp, rekrutteringsutfordringer og svekket økonomisk bærekraft. Resultatet vil bli at befolkningen på Helgeland vil få et for dårlig spesialisthelsetilbud. Dersom dette forslaget blir vedtatt, vil det ikke vært riktig av meg å fortsette i styret med å implementere en løsning jeg ikke tror på. Etter min vurdering er det også grunn til å stille spørsmål med hensiktsmessigheten i ha et eget styre for de lokale helseforetakene, dersom klare styrevedtak ikke skal tillegges noen betydning. Jeg oppfatter det som både uheldig og respektløst. Jeg fratrer styret med umiddelbar virkning og ber om bekreftelse på at dette formelt registreres, skriver Torgnes.