Ny fusjon for Coop Nordland

Dermed blir Coop-medlemmene i Hattfjelldal medeiere i Coop Nordland. Coop Hattfjelldal driver i dag en virksomhet innenfor dagligvare og bygg.

- Til grunn for fusjonene ligger behovet for økt konkurransekraft, større investeringer, bedre utviklingsmuligheter for ansatte, samt gode tilbud til kunder og medeiere. Coop Hattfjelldal har dessuten hatt spesielle og uventede utfordringer de to siste årene, noe som også i stor grad har aktualisert fusjonen. Det vil bli innkalt til et åpent medlemsmøte med mer informasjon like over jul, skriver Coop Nordland i en pressemelding.

Årsomsetningen til Coop Nordland ligger på ca. 2,7 milliarder kroner. Virksomheten har 85 butikker, 62.000 medeiere og 1250 ansatte. I tillegg til handelsvirksomheten, forvalter Coop Nordland flere kjøpesentre, blant annet City Nord, Fauske Handelspark og Havnesenteret i Brønnøysund.

