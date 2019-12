Nyheter

Like etter klokken 08.00 meldte politiet i Trøndelag at de var på vei til et vogntog som sperret veien på Fv 7104 mellom Horven og Rød ved Blåvatnet i Nærøy.

På vei til dette vogntoget møtte patruljen på et annet vogntog som sperret veien, nærmere bestemt Fv770 ved Gorrtjønna.

– Patruljen får ikke passert og må avvente til fører får satt på kjetting, melder politiet.