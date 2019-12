Brønnøytrio gjorde det sterkt i kjemi- og biologiolympiade

Nyheter

Lektor Lilia Shubina ved Brønnøysund videregående skole, er svært stolt av elevtrioen bestående av Ingebjørg Neraas, Alexander Valsjø og Anastasia Dubasova som har deltatt i Kjemi- og Biologi-olympiaden 2019.

1121 deltagere fra 113 skoler i OL

«Vi har glimrende resultater i år. I Kjemi-OL var det 1121 deltakere fra 113 skoler, av dem gikk 170 elever videre til runde 2 der gjennomsnittet av 100 mulige poeng var på 42 poeng. Våre elever oppnådde høyere resultater. Anastasia fikk 60 poeng, Ingeborg 66 poeng og Alexander 63 poeng. Disse resultatene krever mye innsats i tillegg til arbeid i fagtimer. Høy arbeidsmoral, selvdisiplin, engasjement og ikke minst interesse for realfag er grunnlag for suksessen. Vi håper at flere elever blir inspirert av disse tre enestående elevene, nemlig de som nå studerer Kjemi 1 og Biologi 1 i år», skriver Shubina på Brønnøysund videregående skoles hjemmeside.

Sammenlignes med May-Britt Moser

Shubina skriver at resultatene er enda mer oppløftende når det gjelder Biologi-OL.

«På nasjonalt nivå er gjennomsnittet 13/25 poeng, men Ingebjørg Neraas oppnådde 21/25 poeng som tyder på at Norge får snart ny Nobelpris som May-Britt Moser i 2014», skriver hun i sin gratulasjon, og ønsker alle de tre i den olympiske kvinnetrioen lykke til med studier i fremtiden.