Nyheter

Fredag har Statens vegvesen hatt utekontroll på E6 ved Trofors.

30 enheter ble kontrollert. To vogntog stanset ifølge Vegvesenet ikke for kontroll, og ble innhentet. Disse to blir anmeldt for dette.

Det ble utstedt ett gebyr for manglende kjetting og én skriftlig advarsel for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

– Ellers det meste greit, avslutter Vegvesenet med en smile-emoji.