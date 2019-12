Arbeidere hentet ned fra Hansfinnvatnet

Nyheter

Det har siden ulykken vært gjentatte forsøk på å få de involverte fraktet ned fra fjellet, men vær og føreforhold har gjort dette vanskelig.

- Vi er veldig glade for at vi nå har fått alle ned fra fjellet. Samtlige arbeidere får nå bistand fra helsepersonell, sier Torkil Nersund.

De ti arbeidere satt værfast i en brakke i Leirfjord i Nordland. Fire av dem var skadd. Mannskap som skulle hjelpe dem måtte torsdag gi opp på grunn av uvær.

De befant seg i en brakke ved Hansfinnsvatnet. Fire av dem skal ha vært kraftig nedkjølt etter at de falt i et vann onsdag i forbindelse med kraftutbygging for Helgeland kraft.

To politifolk og to lokale reindriftsutøvere forsøkte å ta seg fram på snøscooter til ulykkesstedet torsdag, men måtte gi opp, melder NRK.

– Det ble ingen søndagstur. Til slutt ble vær- og føreforholdene så vanskelige at de måtte gi opp, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Nordland politidistrikt til NRK.