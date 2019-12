Følg Helse nord-styrets seminar om Helgelandssykehuset 2025

Nyheter

Torsdag har styret i Helse Nord RHF seminar for å forberede beslutningen om sykehusstruktur på Helgeland.

Seminaret startet klokken 9 torsdag, og blant de som har gitt presentasjoner til styret er styreleder i Helgelandssykehuset Dag Hårstad - som har presentert sitt styres vedtak om ett stort akuttsykehus i Sandnessjøen og to DMS på Helgeland.

- Dette gir noen utfordringer i forhold til direktørens innstilling, men det skal vi greie, var meldingen fra Hårstad til Helse nord-styret om løsningen flertallet i hans styre hadde valgt.

Følg seminaret i videoen over. Det er mulig å "spole" fram og tilbake - og opptaket i sin helhet blir liggende etter at styreseminaret er over.