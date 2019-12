Nå behandler fylkestinget saken om skoletilbudet

Nyheter

Onsdag i 15-tiden har fylkestinget kommet til saken om skolestruktur.

- Vi kommer til å snu hver eneste stein andre steder før vi kutter i utdanningstilbud. På lang sikt lønner det seg å investere i utdanning, sa Høyres Joakim Sennesvik.

- Tar ansvar

Posisjonen framhevet på sin side at de tar ansvar og styrer forsvarlig.

Rødts Per-Gunnar Skotåm etterlyste at posisjonen i denne saken markerer at de er mot sentraliseringspolitikken de ellers sier de er mot. Han viste også til at at fylkeskommunen har frie midler.

Kim Haugan Schei (Sp) var enig med Skotåm i at det handler om folk, men sa at folk - elever og lærere - trenger forutsigbarhet.

- Er det slik at Sps gruppeleder mener at svaret på det er å legge ned 25 linjer? repliserte Skotåm.

Framhevet engasjementet

May Valle (V) var også mot linjenedleggelsene og la også vekt på engasjementet saken har skapt.

- Folket viser med tydelighet at de trenger linjene.

MDGs Sirianna Stormo Pettersen etterlyste at fylkesrådet ikke hadde lyttet mer til skolene og deres egne forlag til innsparinger.

- Vi tvinger våre ungdommer på hybel og på flyttefot, og vi vet at de er sårbare. Derfor går vi for forlslaget til opposisjonen, sa Pettersen.

Kassandra Petsas (FrP) påpekte at partiet har støttet opposisjonens forslag hvor endringene først gjøres etter at man har sett søknadstallene til høsten.

- Det er de minste og mest sårbare kommunene som rammes slik at lokalt næringsliv ikke får lokal arbeidskraft. Det er også feil signal at fylkesrådet legger ned linjer fordi de mener elevene bør gå andre linjer. Det rokker ved elevenes frie valg.

- Ungdom er Nordlands gull, sa Rita Lekang (Ap), men framholdt at tilbudet må tilpasses synkende elevtall og næringslivets behov.