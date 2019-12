Statsråden om registerbudsjett: - Prosjektene spiser opp mye av handlingsrommet

Nyheter

Brønnøysundregistrene, som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, befinner seg i en alvorlig økonomisk situasjon etter fremleggelsen av statsbudsjettet 2020, ifølge ledelse og ansatte. Mandag møtte Parat-representanter næringsministeren for å diskutere registrenes fremtid. Det opplyser fagforeningen i en pressemelding.

Bekymret for omdømme

Hovedtillitsvalgt Anne Katrin Thomassen sier til egen forening at Brønnøysundregistrene allerede har opplevd kraftige nedskjæringer, og at det nå er vanskelig å finne både nok penger og ressurser til å utføre de normale arbeidsoppgavene.

– Det er ikke mer å hente. Dersom man må nedskjære ytterlige vil dette gå utover næringslivet. Vi har til tider over 4 ukers behandlingstid, sier hun.

Tillitsvalgt Susann Kristiansen mener dette kan få store konsekvenser for Brønnøysundsregistrenes omdømme.

– Vi er stolte over effektiviseringen og digitaliseringen vi til nå har fått til, men samtidig er vi også opptatt av at ansatte skal bli ivaretatt i denne omstillingsprosessen. Vi har nå problemer med å både få og beholde kritisk kompetanse. Dersom omdømmet vårt svekkes ytterligere, vil det bli vanskeligere å få inn den kompetansen som trengs i forhold til strategien regjeringen nå legger opp til, sier hun til Parat.

- Prosjektene spiser opp mye av handlingsrommet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttaler i pressemeldingen at han vil ta en ny gjennomgang av tildelingsbrevet, og takket de tillitsvalgte for innspill og et utfyllende bilde av situasjonen.

– Vi ser at mye av det som har kommet av nye penger har kommet til nye prosjekter i registrene. Prosjektene spiser opp mye av handlingsrommet. Selv om vi har forventninger til effektivisering, må summen av alt kunne gå i hop, sier Isaksen, ifølge Parat.