Fylkesrådsleder åpen for at administrasjonen til sykehuset bør flyttes til Sandnessjøen

Fylkesrådet anbefaler en modell med to sykehus på Helgeland. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener samtidig at tyngdepunktet har flyttet seg sørover og kan se for seg at administrasjonen flyttes til Sandnessjøen.