Mann (32) er savnet etter båtvelten ved Lovund

Hovedredningssentralen koordinerte en redningsaksjon der en person ble hentet opp i live og sendt til sykehus for ivaretagelse.

Den andre personen som var om bord har ikke blitt funnet, etter omfattende søk på sjøen og på land gjennom helga. Lørdag ble det besluttet at redningsaksjonen gikk over til søk etter antatt omkommet.

De to skal ha vært på jobb, på vei tilbake til land da ulykka skjedde, trolig nordøst av Solværøyan.

- Politiet har opprettet en undersøkelsessak og jobber med informasjonsinnhenting, samt legger planer for det videre søksarbeidet. Været har vært en utfordring gjennom helga og det vil fortsatt gi oss noen begrensninger for hva som kan gjøres på sjøen, sier Hege Kvalvik Viken, leder for driftsenhet Rana, Nordland politidistrikt.