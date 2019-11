Ulrik har forlenget med Glimt

Nyheter

I 2017 signerte Ulrik Saltnes avtale om å være Glimt-spiller ut 2020.

Scoret sju

Fredag ble det ifølge Bodø/Glimt klart at Saltnes har fornyet kontrakten og blir med klubben ut 2022. Saltnes kom til Glimt i 2011 og fikk sin debut i 4-0-seieren over Sortland i NM i 2011.

Denne sesongen har han satt inn syv mål for Glimt, og startet i 28 kamper.

- Det føles helt herlig å ha signert med klubben. Prosessen tok litt tid, men når jeg bestemte meg, merket jeg at jeg egentlig visste hva jeg ville hele tiden. Akkurat nå er jeg mest av alt stolt og lykkelig, forteller Saltnes ifølge klubben.

Utvikler seg

Saltnes sier han har flere gode grunner til at han vil bli i Glimt.

- Jeg har trua på klubben og hvordan det arbeides, og for min egen del føler jeg at jeg utvikler meg og blir bedre. Hadde jeg ikke følt det hadde det ikke vært vits. I tillegg har jeg og Karoline et fantastisk liv her i Bodø, med alt vi trenger, sier han.

Han gleder seg til neste års sesong og å spille internasjonale kamper.

- Å spille internasjonale kamper med Glimt blir jo helt latterlig, hver kamp vi får der er jo bare et eventyr! Utenom det gleder jeg meg til å være med på å bidra til videre utvikling. Om vi klarer å oppnå bedre resultater enn i år vet jeg ikke, men målet er å utvikle prestasjonen. Mine personlige mål med fotballen har alltid vært å ha det gøy og å kjenne på utvikling, både som individ og lag. Målet fremover blir da å fortsette med gleden og utviklingen, avslutter Saltnes.

Ulrik sentral da Glimt sikret medalje Ulrik Saltnes med scoring og målgivende pasning i nest siste serierunde.