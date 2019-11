Akvafuture er kåret til årets norske gasellebedrift

Nyheter

Nylig ble brønnøybedriften kåret til Nord-Norges fremste gasellebedrift i den årlige vekstbedrift-kåringen til Dagens Næringsliv.

Krav til en gaselle-bedrift DN har kåret norske gaselleselskaper siden 2003. En gaselle må ha: Levert godkjente regnskaper.

Minst doblet omsetningen over fire år.

Ha en omsetning på over en million kroner første år.

Unngått negativ vekst.

Positivt samlet driftsresultat.

Vært aksjeselskap.

Akvafuture er Nord-Norges fremste gasellebedrift Brønnøysund-selskapet ble hedret under kåringen i Tromsø i dag.

Best i Norge

Torsdag i 18-tiden er det klart at Akvafuture har gått helt til topps i landskåringen.

- Vi har vist at det går an å bruke lukkede merder kommersielt for å få til bærekraftig vekst fremover. Nå er vi klare for neste etappe, sier gründer Anders Næss i Dagens Næringslivs sak om bedriften med den miljøvennlige oppdrettsteknologien.

Da BAnett intervjuet Akvafuture-styreleder BrynjarForbergskog etter landsdelsseieren var han mest opptatt av at selskapet måtte få vilkår for å utvikle seg videre.

- Dette er en flott anerkjennelse av jobben som er gjort, men for å utvikle oss videre trenger vi støtte i form av rammevilkår. Vi har foreslått 50 nye konsesjoner med ekstra strenge miljøkrav, og det håper vi på. Teknologien er klar, det har vi brukt 7-8 år på og det ser lovende ut, nå må politikerne legge til rette for at vi kan utvikle oss videre. Vi håper at de ser dette og tar tak i det. Vårt ønske er å videreutvikle oss i Norge, sa Forbergskog.

Han framhevet også de som har gjort jobben:

- Teknologisk sett har vi kommet veldig langt. Det skyldes en formidabel innsats fra gründer Anders Næss og daglig leder Trond Otto Johnsen og de øvrige ansatte,

- Fantastisk reise

Blant gjestene på Dagens Næringslivs gaselleshow 2019 på Chat noir i Oslo er en stolt stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Brønnøysund.

- Fantastisk å være med på kåringen i lag med drivere og eiere. Det har vært en fantastisk reise de har vært gjennom, som det for meg som politiker og lokalpatriot har vært utrolig spennende å følge. Det var med tårer i øynene det gikk opp for meg at de har vunnet. Det står stor respekt av den jobben som grunder Anders Næss har gjort og som Trond Otto har vært med på. Ikke minst har det vært nødvendig å ha med viktige personer som har hatt trua og kapital som Brynjar Forbergskog.

