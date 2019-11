Rekordoppmøte på Nordhus skole

Nyheter

Skolekorpset sto julepyntet og spilte vakre julesanger imens flere generasjoner gikk rundt juletreet.

- Det var så vidt vi fikk plass til å gå rundt juletreet, og mange måtte stå å se på, sier to av elevene ved skolen.

Julekor

I år hadde skolen to julekor. De fremførte nydelige julesanger med Liv Anne Grubbmo som dirigent og pianist. Publikum var begeistret over hvor fint korene sang, og julestemningen var et faktum.

Adventskafe

Etter underholdning i gymsalen var det klart for adventskafe og loddsalg. FAU ved Nordhus skole har gjort en formidabel jobb med å få sponset over 200 premier til lynlotteriet, og 3600 lodd ble solgt i rekordfart! Etter én time var det tomt i både loddbøtter og gevinstbod. Elevene hadde det veldig travelt med både loddsalg og premieutdeling.

– Vi var helt svette da vi var ferdige med «vakta» vår i premieboden. Det var kjempegøy! Men køene var rekordlange i år, så det tok litt tid å få kjøpt seg kaffe og kake, sier Emma Kristine Aagård.

Et aktivt og engasjerende FAU

Arrangementet er et samarbeid mellom skolen og FAU. Det er ett av flere større arrangement for å skape og vedlikeholde et godt skolemiljø. Nordhus skole har et aktivt og engasjerende FAU som er en berikelse for skolen og nærmiljøet.

- Når det er adventskafe er det god mat og drikke som er noe både store og små samles rundt. Det prates og deles opplevelser mellom lærere, assistenter, elever, foreldre og besteforeldre. Vi blir bedre kjent med hverandre og adventskafeen er på den måten noe av det viktigste vi gjør; vi skaper gode relasjoner til hverandre. Gode relasjoner er noe av det viktigste vi tar med oss når vi samarbeider om å gi det beste til våre elever. Det sies fra gammelt av at det skal et helt nabolag for å gi ungene en god oppvekst. Adventskafeen er et av flere arrangement ved Nordhus skole hvor vi knytter bånd i lokalmiljøet, med nettopp det for øyet; å gi ungene en god oppvekst, sier rektor Ståle Brun

- Adventskafeen i år har bidratt til at mellom 400 – 450 mennesker har vært samlet for gode opplevelser sammen. Fellesskapsfølelsen er viktig å dyrke, og det klarer Nordhus skole med alle menneskene som er så dyktige til å støtte opp om arrangementet.

Isabell Hansen og Margot Bendiksen

6.klasse ved Nordhus skole