Sissel fikk Kongens fortjenstmedalje

Nyheter

I mai fikk ordfører Britt Helstad i Bindal en henveldelse der de ønsket at Sissel Kristin Sørhøy (71) skulle tildeles Kongens fortjenstemedalje for sin innsats og engasjement som frivillig og ildsjel i lokalsamfunnet, spesielt innenfor håndball.

– Søknaden ble sendt, og Slottet har tildelt Sissel Kristin Sørhøy Kongens fortjenestemedalje i sølv med diplom, sa ordføreren i sin tale til Sørhøy lørdag.

Medaljen ble delt ut under åpningen av Terråk skole og hall, og i sin tale fremhevet ordføreren Sørhøys utrettelige frivillige innsats med alt fra Nordlandsbåtregattaen, som den som sørger for lapskaus til frivillige, innenfor skolen har hun engasjert seg for idrett, dans, teater og turer, men ikke minst innenfor håndballen.

71-åringen flyttet til Bindal i 1974, og har vært en av de viktige ildsjelene i Terråk IL, der hun har vært oppmann, trener, aktiv spiller, håndballsjåfør og har vært enten leder eller medlem av styret i 43 år.

– Da hun opprettet håndballag på Terråk var vår hjemmebane på Rørvik, 77 kilometer hver vei. På 70-tallet inkluderte ferden ferje, sa ordføreren i talen.