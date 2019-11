Student fra Brønnøy dekker husleia med aksjeutbytte

Nyheter

27-åringen er mandag profilert av Dine Penger. Ulland arbeider i selskapet Fundingpartner og tar en mastergrad i finans ved Norges handelshøgskole (NHH).

I saken forteller han om sin aksjestrategi, som består i å investere i store amerikanske selskaper som har fokus på å betale ut store utbytter. Utbytte er det aksjeeiere får utbetalt fra et selskap som går med overskudd, etter at selskapet bestemmer hvor mye utbytte det skal betales ut. Ifølge Dine Penger vil selskaper som betaler store utbytter gjerne være selskaper med store, stabile overskudd - men lav vekst. Det er normalt at aksjeverdien faller i etterkant av utbytteutbetalingen.

I år vil aksjeporteføljen hans gir 35.000 kroner i utbytte.

– Utbytte er ikke noe å jakte i seg selv. Mange har en idé om at utbytte gir deg som investor noe ekstra, men da har de misforstått. Når selskapet betaler utbytte, er jo verdien skapt allerede. Poenget er å finne selskaper som signaliserer at de kommer til å øke utbyttet. Særlig i USA handler det om å gi et signal til investorer om at de kommer til å tjene penger frem i tid, sier han til Dine Penger.

Over Dine Penger ser han på seg selv som en «defensiv investor».

– Definitivt. Jeg kommer aldri til å finne morgendagens vinner og sitter ikke på aksjer som er spesielt sensitive, hverken for gode eller dårlige nyheter. Det første jeg gjør når jeg undersøker et nytt selskap er å se hvordan de gjorde det under finanskrisen. Hvis inntektene falt mye, er det ofte uinteressant, sier han.