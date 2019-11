Bodø lufthavn var dronestengt igjen

Nyheter

For rundt to uker siden var Bodø lufthavn stengt på grunn av droneflyging, og tirsdag ettermiddag skjedde det igjen. Politiet fikk melding om en drone over rullebanen kl. 17.50.

Ifølge Avisa Nordland var flyet som kom fra Brønnøysund et av flyene som sirklet over lufthavnen og ventet på å få lande.

- Vi har fått melding om en observert drone, og vi er på vei til stedet for å undersøke, fortalte operasjonsleder Kenneth Magnussen i Nordland politidistrikt til avisen.

Siste: Klokken 17.40 melder politiet at luftrommet er åpnet for trafikk igjen. Ifølge lufthavnens oversikt skal flyet fra Brønnøysund lande kl. 18.40. Ifølge flytrafikk-oversikten til Widerøe gikk det til Harstad/Evenes da Bodø var stengt.

