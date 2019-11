Nord universitet er ikke godt nok

Nyheter

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har fulgt universitetets doktorgradsprogram over tid, skriver NRK Nordland. Dette tilsynet ble opprettet da en universitetsansatt sendte en bekymringsmelding om doktorgradsprogrammet i 2016.

Rapporten som kom i dag konkluderer med at det ikke er dokumentert tilfredsstillende forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå og peker på en rekke mangler, blant annet heter det at fagmiljøet ikke består av nok ansatte med relevant kompetanse, mangler tilstrekkelig dybde og mangler relevant kobling til forskning.

Første gang

– Det er første gang et norsk universitet står i en situasjon hvor de risikerer å miste universitetsstatusen sin. Det er alvorlig og viser at Nord universitet står i en krevende situasjon, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ifølge NRK.

Saken blir videre behandlet i NOKUTs styre i februar 2020. Følger styret anbefalingene får Nord universitet en frist på inntil to år for å rette opp i manglene.

Er ikke vilkårene oppfylt innen fristen, kan Nord universitet miste universitetsstatusen. Årsaken er at universitetet da vil sitte igjen med bare tre doktorgradsprogrammer.

For å oppfylle universitetskravene må en utdanningsinstitusjon ha minimum fire doktorgradsprogrammer.

Alvorlig rapport

Prorektor for forskning Reid Hole ved Nord universitet mener rapporten er grundig og konstruktiv, og at det allerede er satt i gang flere tiltak for å bedre kvaliteten ved programmet.

– Sakkyndig komités rapport gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av doktorgraden. Samtidig er dette en alvorlig rapport, fordi den peker på flere kritiske punkter i doktorgraden som ikke er godkjent, sier Reid Hole til NRK.