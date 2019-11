Er alle helt klar over at vi er i 2019 nå?

Nyheter

Jeg hadde tenkt å spørre han om han kunne ta seg en prat med sine folkevalgte på fylket, og forklare dem at de må slutte med sentralisering i Nordland. Dette fikk jeg imidlertid ikke lov til. Skolen sendte kl. 10.18 ut en melding til alle elevene ved skolen. I meldingen sto det at vi alle måtte vi alle sammen klappe for å heie på Trygve, og at ingen fikk bue.

Jeg fikk med andre ord ikke lov å vise hva jeg syns om politikken Sp på fylket bedriver. Jeg måtte være lydig, og gjøre som skolen sa. Og at dette var veldig viktig.

Dette vil jeg i beste fall kalle politisk sensur. Nå vet jeg ikke hva ledelsen ved BVS stemmer, og hvilke parti de sympatiserer med. Men å misbruke sin makt på denne måten hører faktisk ikke hjemme i Norge i 2019.

Brønnøysunds Avis lagde sak om besøket, med den storflotte overskrifta «Senterpartilederen fikk heltemottakelse av demonstranter». Og det fikk han jo. For elevene ved skolen hadde fått ordre om å gi han nettopp det.

Selv lagde jeg en parole i blå farge, og skreiv «Trygve du er bro!» på den. Dermed reagerte ingen av skolens ledelse da jeg under min parole ropte «Trygve du er blå!».

For det er jo nettopp det Sp er når de er så lydige mot vår blåblå regjering. Vår distriktsfiendtlige regjering.

Nå syns jeg at det er på tide at de rød-grønne slutter å skylde på regjeringa for sine vedtak. Jeg vet at regjeringa vi har nå overfører rekordlave summer til fylker og kommuner, men det er fortsatt fylkeskommunene som gjør vedtakene. Og for å nevne et eksempel, så er det for eksempel vanskelig å forstå hvorfor Nordland fylke skal gi prosjektet med vindmøllepark på Sjonfjellet millionbeløp.

Og til sist en beskjed til skolen;

Det er ytringsfrihet i Norge. 1814 ringte og minnet om Grunnloven.

Aleksander Sund

Leder Sømna RU og elev ved Brønnøysund VGS i 2019