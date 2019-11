Bilfører stakk av fra totalvraket bil i Rana

Nyheter

Natt til søndag fikk politiet i Nordland melding om en totalvraket bil utenfor vei ved Straumbotn i Rana. Det var ingen personer til stede, og bilskiltet var tatt av.

Politiet skriver søndag morgen at de har forsøkt å finne de involverte i flere timer, da de har fryktet for at noen kunne være skadet. Tre personer var involvert, og en var da sendt til sykehus med bruddskader

Litt senere melder politiet at de har fått kontroll på de to andre involverte

- Førsteprioritet er å sjekke om de er skadet. Vi er på vei til legevakta med dem. Fører og eier av bil har erkjent å ha kjørt bilen. Han har ikke førerkort, noe vi antar kan være grunnen til at de ikke har varslet, heter det i loggen.