Nordbohus huser nå lokalkontor for Ranahytta

Nyheter

- Vi har hatt stor lokal pågang og vil derfor gjøre oss mer synlig her i regionen ved å ha møtemuligheter her. Vi satser på å være tilstede to dager i måneden her hos Nordbohus. Vi vil hovedsaklig serves fra Mo i Rana, men ha "en til en"-møter i Brønnøysund ved behov. Det vil da være lettere å komme med egne skisser og ønsker for en eventuell hytte. I dag, ved første "åpningsdag", så er vi fullbooket, forteller selger Hege Olsen i Ranahytta.