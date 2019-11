Bunadsgeriljaen gir opp kampen for to sykehus

Nyheter

— Bunadsgeriljaen på Helgeland har fulgt Stortingets arbeid med sykehusprosessen på Helgeland tett, og også det siste døgns utvikling i kommunesamarbeidet på Helgeland, framgår det av pressemelding fra Line Rønning Føsker.

Forslag falt

Tirsdag 12.november avga Stortingets Helse- og omsorgskomite sin innstilling på representantforslaget fra Sp om at to likeverdige akuttsykehus skulle legges inn som en mulighet i mandatet til Helgelandssykehuset 2025. Dette forslaget falt, med bare støtte fra Ap.

— SV, Frp, V, H og Krf gikk mot forslaget. Dette gjør at prosessen går videre uten en mulighet for to likeverdige sykehus på Helgeland. Bunadsgeriljaen har jobbet aktivt på Stortinget for dette forslaget som ga en mulighet for å bevare dagens føde- og akuttilbud på Helgeland. Slik Bunadsgeriljaen på Helgeland ser det gjeldende mandatet er nullmodellen dessverre ikke aktuell for hverken foretakene eller helseminister. Den svake tomodellen i mandatet innebærer et mindre sykehus uten garantier for føde/akuttilbud, og vi unner ingen det som Mosjøen har opplevd med å bli gradvis bygd ned, heter det i en pressemelding sendt ut av Line Føsker fra Sandnessjøen.

Føsker er styremedlem i den landsomfattende organisasjonen som beskriver seg som "en frivillig bevegelse med kvinners fødetilbud som hjertesak".

Pasienten først

— Dermed må vi i Bunadsgeriljaen fortsette å jobbe for et likeverdig tilbud for Helgeland innen det mandatet som fins og i den politiske situasjonen som vi har. Det er under en uke til adm.dir skal legge fram sitt forslag til de tillitsvalgte. Derfor er vi veldig glad for at de 12 kommunene nå setter pasienten og de fødende i fokus, og ser at kysten og demografien gjør at kysten må ha ett stort bærekraftig akuttsykehus, skriver Bunadsgeriljaen.

— Vi uttrykker glede over at fokuset vris mot pasienten og realitetene rundt avstander og transport, og bort fra bykamp/bystørrelse. Føde-og akuttilbudet kan ikke trekkes vekk fra kysten og plasseres helt nord i regionen. Vi ønsker å uttrykke takknemlighet for at kommunene og spesielt Vefsn går til det solidariske skritt å sette likeverd og pasientens behov først. Bunadsgeriljaen på Helgeland mener at slik som saken står politisk i dag er ett stort akuttsykehus på kysten den løsninga som vil gi et mest mulig likeverdig føde- og akuttilbud for alle innbyggerne på Helgeland, heter det i meldingen.

Intern arbeidsgruppe skal se på fødetilbudet En gynekolog og ei jordmor fra Sandnessjøen, og det samme pluss en enhetsdirektør fra Mo i Rana, skal si hvilken modell vil være best for framtidas fødetilbud på Helgeland.