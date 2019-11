Utreder private VGS-linjer dersom fylket ikke vil

Nyheter

«Under forutsetning av at de foreslåtte kuttforslag i utdanningstilbudet lokalt effektueres gis daglig leder fullmakt til å utrede et privat skoletilbud /annen utdanningsvei for eksempel 4 + 0 med bolkvis fellesfagopplæring, innenfor eksempelvis TIP og restaurant og matfag. Hvis daglig leder finner grunnlag for gjennomføring gis daglig leder fullmakt til å starte et privat tilbud i første omgang i de to nevnte utdanningsløp, men også andre tilbud som har et bærekraftig elevgrunnlag», heter det i vedtaket fra opplæringskontoret.

Tirsdag sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland at han ikke så behovet for TIP eller restaurant- og matfag i Brønnøysund.

