Det opplyser Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp), som selv deltar som stortingsrepresentant (hun har permisjon som fylkesordfører for å være vara for Willfred Nordlund). Vert er brønnøyordfører Eilif Trælnes (Sp).

Besøket begynner med et besøk hos Brønnøy tingrett, før ferden går videre til Brønnøysundregistrene.

Man trenger ikke noen dyptgående politisk innsikt for å anta at Vedum kommer til å snakke om sentralisering under besøket.