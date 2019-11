Nyheter

I perioden 2002-2018 ble i snitt 12 prosent av legehelikopter-oppdragene fra Brønnøysund kansellert på grunn av været, ifølge en pressemelding fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Det litt høyere enn landsgjennomsnittet i Norsk Luftambulanse, som ligger på omtrent 10 prosent.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse • En ideell organisasjon med rundt 300 000 støttemedlemmer og over 3200 støttebedrifter

• Stiftelsens datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på oppdrag fra staten. Norsk Luftambulanse AS er operatør på alle landets tolv baser for legehelikopter.

• Målet er å utvikle luftambulansetjenesten gjennomforskning, undervisning og utviklingsprosjekter til beste for akutt syke og alvorlig skadde.

Ny Mosjøen-rute

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utplassert værkameraer som gjør det mulig å forutse været langs ruten og utarbeidet GPS-ruter som lar helikopteret fly «i blinde» gjennom skyene.

– Vi ønsker å hjelpe mannskapene til å bli trygge på å bruke de nye verktøyene, slik at flere hardt skadde og akutt syke pasienter skal få hjelp i tide, sier pilot og kursansvarlig Erik Normann fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

De fire såkalte PiNS-innflygingene for ambulansehelikopter som er på plass på Helgeland går til Lovund, Mo i Rana, Sandnessjøen, og nå også til Mosjøen.

Løsningen er laget for å redusere utfordringene helikoptrene har med tåke, lavt skydekke og temperaturer gjerne i kombinasjon, og tar hånd om både høyde og kurs. Dette gir sikrere og mer nøyaktig inn- og utflygningsmuligheter når det flys ved hjelp av instrumenter. Når man når et visst visuelt punkt som Toraneskaia på Mo eller Alcoa i Mosjøen kan man gå over i visuell flyging til sykehus eller skadested.

Økt trygghet

– Dette har vært viktig å få på plass for å øke tryggheten til innbyggerne på Helgeland. De fire PiNS-innflygingene vi nå har fått bidrar til å nå pasientene med helikopter når det kreves. Helgeland er godt dekket med slike innflygingstuter nå. Folk kan i økt grad stole på at hjelpen kommer seg frem når ulykken er ute, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset.

Den nye PiNS-innflygingen til Mosjøen går langs Vefsnfjorden og gir ambulansehelikopteret mulighet til å fly helt ned i 300 fot (91,44 meter) over bakkenivå. PiNS-Innflygingen til Mo i Rana har vært der lenge, men er under revisjon med sikte på endring første halvår 2020. Der kan ambulansehelikopteret i dag gå ned til 500 fot (152,4 meter). Målet er å endre dette til 300 fot (91,4 meter).

– Nye teknologiske løsninger som eksempelvis PiNS-innflyginger for ambulansehelikoptrene, bidrar til økt trygghet for de som bor på Helgeland. I så måte er det prisverdig at Norsk Luftambulanse, som drifter ambulansehelikoptrene, utvikler seg og tjenesten de er satt til å gjøre, sier Gunnlaugsdottir.

Samling i Brønnøysund

Onsdag og torsdag denne uken skal ni piloter og redningsmenn samles i Brønnøysund for å bli tryggere på å bruke de nye hjelpemidlene. Opplæringen går konkret på det å fly på Helgeland.

- Målet med samlingen er at færre oppdrag skal kanselleres på grunn av været. Det langsiktige målet er at legehelikoptrene skal ha regularitet på nivå med rutefly, sier basesjefspilot Martin Steinmo i Norsk Luftambulanse AS.

Ambulansehelikopteret flyr nordover i de fleste tilfeller Men nær 40 prosent av brønnøyambulansehelikopterets turer gikk til Helse Midt-sykehus, viser tall fra Helgelandssykehuset.