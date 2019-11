Fylkesråd varsler alvorlig kutt i utviklingsmidler

Nyheter

-Det smerter å måtte gjøre dette, men innsparingskravene gir oss ingen annen mulighet enn å kutte. Vår rolle som regional utviklingsaktør blir dessverre betydelig redusert etter dette, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) etter at forslaget til budsjett ble lagt fram i dag.

I en pressemelding fra fylket går det frem at listen over tiltak som nå må kuttes ikke er lystelig lesning. Den omfatter blant annet kommunale næringsfond, tilskudd til utviklingsprosjekter, tilskudd til stedsutvikling og transportstøtte til industribedrifter.

Nordnorsk reiseliv

- Et av de kuttene som er vanskeligst er vårt tilskudd til Nordnorsk Reiseliv, som vi eier sammen med de andre nordnorske fylkene. Vi vil nå gå i en diskusjon med de andre eierne om hvordan vi kan finne gode overgangsordninger, slik at vi kan ivareta de ansatte på en best mulig måte, sier Noresjø.

Endret rolle

Fylkesråden sier mindre overføringer fra staten betyr at næringsavdelingen må jobbe på andre måter for å bidra til næringsutvikling og regional utvikling i Nordland framover.

- Vi kan ikke lenger innta rollen som tydelig medfinansiør og økonomisk bidragsyter overfor kommuner og utviklingsprosjekter, som jo ofte har utløst midler fra andre instanser. Dette kommer til å merkes både i kommuner, kunnskapsmiljøer og i næringslivet i Nordland framover, avslutter Noresjø.